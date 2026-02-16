Достижения.рф

В Норильске при пожаре в многоэтажке погиб мужчина

В Норильске произошел серьезный пожар в девятиэтажном доме. Вечером 15 февраля загорелась квартира на втором этаже. Пламя быстро охватило помещение, когда спасатели прибыли на место, сообщает ГУ МЧС по краю



В результате трагедии погиб мужчина. Сотрудники МЧС эвакуировали 66 человек. Большинство покинули здание по лестнице, двоих вывели с помощью автолестницы. Десять спасенных получили отравление дымом и нуждаются в госпитализации.

На ликвидацию огня направили 33 человека и 10 единиц техники. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки.

