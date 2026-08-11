Гольфист выжил после удара молнии в руку во время съёмки грозы на поле
В американском городе на юго-западе штата Огайо гольфист выжил после удара молнии в руку. Об этом сообщил метеоролог Мэтт Девитт в соцсети Х.
Инцидент произошёл несколько дней назад на поле для гольфа в Цинциннати, когда пострадавший снимал сильный ливень с грозой на камеру. Видео подтверждает, что мужчина стоял на возвышенности в гуще высоких деревьев. За секунду до трагедии он весело смеялся — затем раздался громкий звук, напоминающий треск, сверкнули искры. Американец упал, к нему на помощь бросился друг.
По словам Девитта, молния попала мужчине прямо в руку. Несмотря на серьёзный удар, он уже идёт на поправку и признается, что ему «невероятно повезло». Метеоролог напомнил, что при первых раскатах грома и появлении молнии следует немедленно укрыться в безопасном месте — лучше всего находиться в помещении, при этом нежелательно подходить к окнам.
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