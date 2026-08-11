Гольфист выжил после удара молнии в руку во время съёмки грозы на поле

11 августа 2026, 00:52

Американец выжил после удара молнии в руку во время съёмки грозы на поле для гольфа

Фото: iStock/Yury_Dmitrienko

В американском городе на юго-западе штата Огайо гольфист выжил после удара молнии в руку. Об этом сообщил метеоролог Мэтт Девитт в соцсети Х.