Голый лихач на «мерсе» влетел в толпу, пятеро пострадали

Фото: istock/Anton Novikov
Вечером 13 августа в Калининграде на улице Черняховского произошло шокирующее ДТП. Водитель «мерседеса» выехал на тротуар и сбил пятерых пешеходов. На опубликованном видео от МВД видно, что мужчина, находившийся за рулем, был полностью обнажен.
По данным регионального управления МВД, авария случилась, когда 33-летний водитель, ранее привлекавшийся к административной ответственности, не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил пять человек. Об этом сообщает Life.ru. Трое из них получили тяжелые и средние травмы и были госпитализированы, еще двое получили амбулаторное лечение.
После инцидента водитель был задержан и доставлен в отдел полиции. На месте происшествия обнаружен пустой пакетик, что также привлечено к делу. В настоящее время проводятся дальнейшие расследования.
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«Трое, получившие тяжкий и средний вред здоровью, были госпитализированы с травмами, двоим назначено амбулаторное лечение. 33-летний водитель, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности по ст. 12.8.1 КоАП РФ, после медицинского освидетельствования будет доставлен в отдел полиции», — сообщили в МВД.
После инцидента водитель был задержан и доставлен в отдел полиции. На месте происшествия обнаружен пустой пакетик, что также привлечено к делу. В настоящее время проводятся дальнейшие расследования.
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Елена Перлова