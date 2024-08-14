В Липецке объявили воздушную опасность

Фото: Минобороны РФ
В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности, сообщило Главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. Режим воздушной опасности вступил в силу поздно вечером 13 августа.
«Объявлен желтый уровень воздушной опасности по Липецкой области», — говорится в сообщении МЧС.Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о введении желтого уровня тревоги в 23:52. Жителям региона настоятельно рекомендуется соблюдать все установленные меры предосторожности для обеспечения собственной безопасности.
«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал Артамонов в своем Telegram-канале.Ранее в Липецкой области уже объявляли режим воздушной опасности, об этом также сообщал губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. По его словам, это решение было связано с продолжающейся ликвидацией обломков беспилотника после недавней атаки ВСУ. Артамонов также отметил, что местные жители могли слышать громкие взрывы, однако призвал не паниковать. Губернатор заверил, что все необходимые меры принимаются для обеспечения безопасности населения.
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Елена Перлова