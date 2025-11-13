Достижения.рф

Голый мужчина бегал по крышам и взобрался на макушку елки в Ставрополе

Фото: iStock/maxim4e4ek

Обнаженный мужчина бегал по крышам гаражей в Ставрополе. Об этом сообщает местное издание «Блокнот».



Свидетелями странной картины ночью 12 ноября стали жители дома на улице Ленина. По их словам, голый незнакомец пролез через колючую проволоку и забрался на крыши гаражей. Затем он обхватил елку и вскарабкался по ней на высоту пятого этажа.

Когда он повис на ветках, на место прибыли спасатели и попросили его спустииться. Мужчина, пытаясь добраться до земли тем же способом, по которой устремлялся в небо, в итоге рухнул вниз.

Вскоре «акробата» задержали полицейские. Оказалось, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Позже правоохранители, побеседовав с мужчиной, передали его медикам «для дальнейшей работы».

Лидия Пономарева

