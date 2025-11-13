Пытавшие сверстницу утюгом подростки могли раздеть и вывезти в лес другую школьницу

13 ноября 2025, 19:26

RT: пытавшие сверстницу утюгом подростки могли издеваться над еще одной девочкой

Фото: iStock/dragana991

Школьников из Иркутской области, пытавших сверстницу утюгом, обвиняют в издевательствах и над другими детьми. Об этом сообщает телеканал RT в своем телеграм-канале, ссылаясь на родителей пострадавших.





Сейчас полиция проверяет причастность подростков к событиям, видео с которыми появилось в Сети. На кадрах видно, как 13-летняя девочка без одежды сидит зимой на лесной поляне. Предполагается, что ее притащили силой.

«Младшая сестра моего мужа не хотела из дома выходить, когда они [подростки] начали ее преследовать. В школу просила ее проводить и встретить оттуда. Но сначала мы не понимали, насколько все серьезно, она говорила, что просто поругалась с одной девочкой», — заявила местная жительница.