В Петербурге осудили до смерти избивших прохожего подростков
В Петербурге суд огласил приговор в отношении двух несовершеннолетних, которых обвиняют в смертельном избиении прохожего.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, задержанные Махкамов и Цигенеску получили 3,5 года в воспитательной колонии и три года условно с испытательным сроком в три года соответственно.
Суд квалифицировал действия Махкамова и Цигенеску по статье Уголовного кодекса о хулигантстве с применением оружия. Фигурантов оправдали по обвинениям в покушении на убийство и ряду других эпизодов из-за отсутствия состава преступления. Также прекращено уголовное преследование Махкамова по делу о хулиганстве в отношении ранее знакомого подростка.
По данным следствия, с 17 марта 2024 года Махкамов несколько раз напал на знакомого несовершеннолетнего на детской площадке на Ленинском проспекте, нанеся ему множественные удары руками и ногами. 19 марта 2024 года вместе с Цигенеску на территории парка «Сад Сан-Галли» они избили незнакомого мужчину, причинив ему телесные повреждения. Смерть потерпевшего наступила на месте от хронического миокардита. В тот же день Махкамов беспричинно напал на ещё одного мужчину, угрожая ему туристическим ножом, но потерпевший сумел уклониться от ударов.
