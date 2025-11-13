В Москве оцепили двор из-за подозрительной находки
Подозрительный свёрток обнаружили жители ЖК на западе Москвы
На западе Москвы, в жилом комплексе «Мир Митино», жители обнаружили подозрительный сверток во дворе и вызвали полицию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
В настоящее время на месте находки работают кинологи и другие специалисты, двор оцепили.
Инцидент вызывает особую тревогу после недавнего случая в Красногорске, где девятилетний мальчик поднял десятирублёвую купюру, внутри которой находилась взрывчатка. В результате взрыва ребёнку оторвало пальцы. Спецслужбы предупреждают жителей быть предельно внимательными и не трогать подозрительные предметы.
