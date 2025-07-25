Несовершеннолетние заключенные отрезали тюремщику ухо

25 июля 2025, 15:26

В Великобритании участились нападения на тюремщиков

Фото: Istock/FOTOKITA

В Великобритании случаи жестокого нападения несовершеннолетних заключённых на сотрудников тюрем увеличились. Надзиратели выражают опасения за свою безопасность и заявляют, что необходимы незамедлительные изменения в контроле за заключёнными. Об этом сообщает Daily Mail.