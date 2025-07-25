Несовершеннолетние заключенные отрезали тюремщику ухо
В Великобритании случаи жестокого нападения несовершеннолетних заключённых на сотрудников тюрем увеличились. Надзиратели выражают опасения за свою безопасность и заявляют, что необходимы незамедлительные изменения в контроле за заключёнными. Об этом сообщает Daily Mail.
Надзиратель из тюрьмы Feltham за последние полгода дважды пострадал от действий малолетних преступников. Сначала 18-летний Натан Рут, осуждённый за терроризм, набросился на надзирателя с ножом и отрезал ему ухо. Спустя пять месяцев этот же тюремщик был избит чайником до потери сознания другим подростком.
Сообщается, что заключённый, напавший с чайником, два месяца назад наступил на голову другого тюремщика. А в одного из надзирателей из тюрьмы Belmarsh 18-летний парень бросил чайник с кипятком.
По словам сотрудников тюрем, подобные происшествия происходят регулярно. Но даже использование против заключённых газовых баллончиков не представляется возможным, так как они есть не во всех тюрьмах.
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