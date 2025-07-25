В Ленинградской области маленький мальчик стал жертвой гамака

25 июля 2025, 15:05

В коттеджном посёлке под Гатчиной ребёнок пробил голову, упав в гамака

Фото: Istock/vitaliymateha

Чрезвычайное происшествие случилось в Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области. Маленький мальчик оказался в реанимации из-за падения с гамака. Подробности сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.