В Ленинградской области маленький мальчик стал жертвой гамака
Чрезвычайное происшествие случилось в Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области. Маленький мальчик оказался в реанимации из-за падения с гамака. Подробности сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
Инцидент, ставший причиной серьёзной травмы ребёнка, произошёл в посёлке Мыза-Ивановская на улице Шоссейной. 8-летний мальчик, отдыхая в частном доме вместе с семьёй, забрался в гамак, висевший во дворе, но неожиданно выпал из него. В результате падения ребёнок сильно ударился головой, крайне серьёзно травмировав череп.
Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. При осмотре ребёнка врачи диагностировали у него перелом теменной кости и сотрясение мозга. Мальчика определили в реанимационную палату в тяжёлом состоянии. За его жизнь сейчас борются врачи.
Ранее сообщалось об инциденте в Петербурге, где школьника, принявшего психотропные вещества, сильно избили.
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