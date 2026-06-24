Голый мужчина проник на виллу россиянки на Бали посреди ночи
Голый мужчина забрался на виллу россиянки на Бали глубокой ночью. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Около двух часов ночи девушка по имени Ангелина заметила темный силуэт на стройке соседней виллы — неизвестный стоял напротив ее спальни и что-то снимал на телефон. Когда она потянулась к шторам, чтобы закрыть окно, незнакомец уже находился на ее балконе полностью обнаженным.
Ангелина бросилась звонить в полицию и соседям, но помощь пришла не скоро. За это время мужчина проник внутрь через плохо запиравшуюся дверь и в гостиной три раза прошептал, что она «секси».
Когда извращенец двинулся в сторону девушки, она схватила швабру и ринулась навстречу. Тот испугался и кинулся бежать. Россиянка преследовала его, снимая происходящее на телефон, пока неадекват не скрылся, перебравшись через дерево на участке. Остаток ночи она провела у знакомых.
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