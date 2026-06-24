Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Филиппинах
На Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки произошли 24 июня в 10:04 по местному времени (05:04 мск). Их эпицентр находился в 75 километрах западнее прибрежного района Балингасай. Очаг, в свою очередь, залегал на глубине 10 километров.
Сейсмологи относят землетрясение такой силы к способным вызвать умеренные разрушения. Информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступала. Угрозу цунами в стране также не объявляли.
Ранее сообщалось, что у побережья греческого острова Крит зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Изначально специалисты оценивали силу в 5,8, но позже скорректировали показатель в меньшую сторону.
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