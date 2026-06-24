Полиция проверит информации о стрельбе между двумя группами людей в Новосибирске
В Кировском районе Новосибирска произошла стрельба между двумя группами людей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
В СМИ появились кадры с видеорегистратора, который зафиксировал случившееся. В клипе можно услышать выстрелы и хлопки, подтверждающие перестрелку. Открывшие огонь через некоторое время разбегаются, часть из них садится в белый автомобиль. По информации очевидца, участники инцидента скрывали лица за масками.
В полиции зарегистрировали сообщение о происшествии и начали проверку. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее «Радио 1» передавало, что на Байкале задержали двух браконьеров, у которых изъяли более полутора тысяч экземпляров омуля. Мужчины не только незаконно рыбачили, но и угрожали правоохранителям убийством, когда пытались скрыться.
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