Голый мужчина с нацистской символикой кричал про Курск в Петербурге

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В Петербурге полицейские задержали голого мужчину с нацистской и украинской символикой, который устроил перформанс в центре города. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Отмечается, что инцидент произошёл накануне, 7 августа. 36-летний мужчина, находясь в ресторане «Вкусно и точка», начал выкрикивать «свобода Курску» и проукраинские лозунги. В этот момент он был абсолютно голым.
Очевидцы вызвали полицию, после чего дебошира задержали.
В отношении петербуржца, доставленного в отдел полиции, составили протокол об административном правонарушении за демонстрацию нацистской символики.
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Очевидцы вызвали полицию, после чего дебошира задержали.
В отношении петербуржца, доставленного в отдел полиции, составили протокол об административном правонарушении за демонстрацию нацистской символики.
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Анастасия Чинкова