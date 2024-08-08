Мужчина обнаружил труп знакомой в окровавленной квартире в Петербурге

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko
В одной из квартир дома на улице Краснопутиловской в Санкт-Петербурге мужчина нашел труп 25-летней знакомой с гнилостными изменениями и ножевыми ранениями. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Сообщается, что на место происшествия прибыли правоохранители. Помимо этого, из квартиры были изъяты необходимые улики, а именно: телефон, планшет, смартфон, бутылку и отпечатки пальцев. Сейчас полиция изучает записи с камер видеонаблюдения.
Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Одинцово три мигранта похитили мужчину, притворившись девушкой. По версии следствия, один из мужчин связался с 26-летним молодым человеком через мессенджер и, представившись девушкой, пригласил его на встречу в Одинцово. Когда тот приехал, все трое напали на него, затолкали в машину, избили и отвезли в автосервис.
До этого тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы. Предварительно, мужчина умер порядка недели назад. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
Читайте также:
Появились фото с места крушения летевшего с Сахалина самолета
Появились новые подробности о российских туристках, которые подрались с полицией в Турции
Мигрант пытался изнасиловать девушку на базе отдыха в Приморье
Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Одинцово три мигранта похитили мужчину, притворившись девушкой. По версии следствия, один из мужчин связался с 26-летним молодым человеком через мессенджер и, представившись девушкой, пригласил его на встречу в Одинцово. Когда тот приехал, все трое напали на него, затолкали в машину, избили и отвезли в автосервис.
До этого тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы. Предварительно, мужчина умер порядка недели назад. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
Читайте также:
Появились фото с места крушения летевшего с Сахалина самолета
Появились новые подробности о российских туристках, которые подрались с полицией в Турции
Мигрант пытался изнасиловать девушку на базе отдыха в Приморье
Дарья Осипова