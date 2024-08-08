Прогуляла с любовником: В ЛНР возлюбленная участника СВО украла с его карты 2,7 млн рублей

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Девушка участника спецоперации из Луганска украла у него 2,7 миллиона рублей. Об этом пишет «Комсомольская Правда» со ссылкой на прокуратуру.
В краже денег в особо крупном размере обвиняется 22-летняя жительница Луганска и 28-летний мужчина. Было установлено, что потерпевшему, проходящему военную службу по контракту, в связи с получением ранения была начислена единовременная выплата в размере 3 000 000 рублей.
Банковскую карту он отдал своей девушке, которая вместе со своим сожителем сняла с неё 2,7 млн рублей. Фигуранты дела были задержаны. Теперь они предстанут перед судом.
Ранее в одной из квартир дома на улице Краснопутиловской в Санкт-Петербурге мужчина нашел труп 25-летней знакомой с гнилостными изменениями и ножевыми ранениями. Сообщается, что на место происшествия прибыли правоохранители.
До этого тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы. Предварительно, мужчина умер порядка недели назад. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
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Банковскую карту он отдал своей девушке, которая вместе со своим сожителем сняла с неё 2,7 млн рублей. Фигуранты дела были задержаны. Теперь они предстанут перед судом.
Ранее в одной из квартир дома на улице Краснопутиловской в Санкт-Петербурге мужчина нашел труп 25-летней знакомой с гнилостными изменениями и ножевыми ранениями. Сообщается, что на место происшествия прибыли правоохранители.
До этого тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы. Предварительно, мужчина умер порядка недели назад. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.
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Дарья Осипова