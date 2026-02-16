Голый мужчина в одних бинтах сбежал из больницы в Татарстане
В Казани из Городской клинической больницы № 7 сбежал пациент. Очевидцы заметили на улицах города почти голого мужчину и сняли его на видео. Ролик опубликовал Mash в Telegram.
На кадрах видно, как человек бежит по заснеженным улицам, при этом на нем почти нет одежды, только бинты, которыми обмотали голову. В пресс-службе больницы рассказали, что пациента привезли в медучреждение в минувшие выходные.
Уточняется, что почти сразу он попросился в туалет и исчез. По предварительным данным, у него мог быть конфликт с сожительницей, которая якобы пыталась поджечь его квартиру.
Позже мужчину обнаружили дома, но от дальнейшей медицинской помощи он отказался.
