Голый мужчина в одних бинтах сбежал из больницы в Татарстане

16 февраля 2026, 18:43

Mash: Голый мужчина в одних бинтах сбежал из больницы в Казани

Фото: istockphoto/Pressmaster

В Казани из Городской клинической больницы № 7 сбежал пациент. Очевидцы заметили на улицах города почти голого мужчину и сняли его на видео. Ролик опубликовал Mash в Telegram.