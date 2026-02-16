Туристы застряли в тайге во время загадочного оккультного обряда
Группа туристов застряла в тайге ХМАО и запросила помощь. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным источника, 13 человек — 11 женщин и двое мужчин — отправились на двух снегоходах с прицепами в акваторию реки Северная Сосьва в Березовском районе для проведения некого религиозного обряда. При этом свою группу они не регистрировали.
Через некоторое время туристы вышли на связь по рации и сообщили, что не могут выбраться самостоятельно. Что именно с ними произошло и есть ли пострадавшие, они не объяснили. Их поисками уже занимаются спасатели.
