В российском городе школьники провалились под лёд на озере

16 февраля 2026, 18:19

В Кисловодске очевидцы спасли двух провалившихся под лёд подростков

Фото: Istock/FedBul

В Кисловодске очевидцы помогли выбраться из ледяной воды двум подросткам, которые провалились под лёд. Об этом сообщает Stavropol.Media.