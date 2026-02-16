В российском городе школьники провалились под лёд на озере
В Кисловодске очевидцы помогли выбраться из ледяной воды двум подросткам, которые провалились под лёд. Об этом сообщает Stavropol.Media.
Мальчики оказались в воде на городском водоёме. Очевидец, бросившийся на помощь, тоже провалился в ледяную воду. По его словам, один ребёнок выбрался самостоятельно. В это время другие прохожие нашли доску.
С её помощью девушка вытащила второго подростка на берег. После спасения она отвезла мальчика домой на своей машине. Помимо тех, кто оказывал помощь непосредственно на месте, другие свидетели ЧП вызвали спасателей. О состоянии детей сведений нет.
