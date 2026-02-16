В российском регионе девочка сломала позвоночник, провалившись в дыру в полу
В Краснодаре школьница упала в недостроенном здании и получила тяжёлые травмы. Подробности сообщает Telegram-канал «Россия. Кубань | Новости».
Инцидент произошёл в посёлке Российском. Две ученицы шестого класса забрались в заброшенное строение, чтобы сделать селфи. Во время прогулки одна из девочек оступилась и провалилась в отверстие в перекрытии. Ребёнок упал с высоты второго этажа на бетонное основание.
Очевидцы происшествия сразу вызвали бригаду скорой помощи. Медики диагностировали у пострадавшей перелом позвоночника, травму живота и ушиб грудной клетки. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту случившегося. Местные жители сообщают, что подростки часто гуляют в этом заброшенном месте.
