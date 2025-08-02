Голый неадекват бегал по подъезду многоэтажки в Казани
В Казани голый мужчина бегал по этажам многоквартирного дома. Об этом пишет Telegram-канал «Жесть Казани».
Инцидент произошёл в ЖК «Светлая долина». Неадекват не помнил номер квартиры и код домофона. Позже вышел на улицу, сказав, что хочет попить воды, но при этом забыл надеть нижнее бельё, а дома воды у него не оказалось.
По словам соседей, удивительно, что мужчина в таком виде всё же был впущен в подъезд. Женщины, проживающие в доме, были напуганы его появлением на лестничной клетке.
Одна из жительниц рассказала, что в общем чате соседи предположили, что мужчина мог перебрать с алкоголем, однако она сама так не считает. Женщина выразила опасение за безопасность проживающих в доме детей.
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