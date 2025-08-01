Привязанного к столбу мужчину за приставания к детям отправили в СИЗО

01 августа 2025, 12:28

В Красноярске привязанного к столбу мужчину отправили в СИЗО

Фото: istockphoto/blinow61

Мужчина, пристававший к детям в Красноярске и привязанный за это к столбу, отправлен СИЗО. Следователи возбудили дело по статье о покушении на изнасилование, сообщают Telegram-каналы.