Привязанного к столбу мужчину за приставания к детям отправили в СИЗО
Мужчина, пристававший к детям в Красноярске и привязанный за это к столбу, отправлен СИЗО. Следователи возбудили дело по статье о покушении на изнасилование, сообщают Telegram-каналы.
О том, что мужчину привязали к столбу после обвинений в домогательствах, стало известно 25 июля. Родители рассказали, что задержанный хватал во дворе восьмилетних и 12-летних детей. Одна из девочек сбежала и сообщила обо всем взрослым, писал портал NGS24.R.
Жители вызвали полицейских и решили привлечь злоумышленника к ответственности. Он был доставлен в отдел для дальнейшего выяснения обстоятельств.
В полиции сообщали, что предварительно было установлено, что задержанный не совершал преступления, и органы продолжают проверку.
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