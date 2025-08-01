Прокуратура проверяет информацию об инциденте с едой ребенка-инвалида в поезде
Северо-Западная транспортная прокуратура проверяет информацию об инциденте с едой ребенка-инвалида в поезде Санкт-Петербург — Самара. Об этом сообщается в соцсетях ведомства.
По данным «Фонтанки», проводник якобы категорично отказал женщине поставить в служебный холодильник контейнер, в котором был отварной рис для ребенка с непереносимостью глютена.
«По данным публикации в СМИ, 24 июля 2025 года в поезде №63 сообщением Санкт-Петербург — Самара проводник отказал пассажирке в размещении в служебном холодильнике питания для ее ребенка с инвалидностью... Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров», — сказано в публикации ведомства.
Перед этим стало известно, что «арбузный король» получил срок в Петербурге за покушение на убийство.