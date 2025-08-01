Звезду «Король и я» Юнгмана посадили в тюрьму за изнасилование и удушение
Американского актёра и певца Кевина Юнгмана, известного по работе над озвучиванием мультфильма «Король и я», приговорили к пяти годам лишения свободы за изнасилование. Об этом сообщает портал Sunday World.
Отмечается, что во время совершения преступления артисту было 25 лет (сейчас ему 33). Он встретил приехавшую из Дублина 19-летнюю девушку, которая согласилась зайти к нему в номер, где они по обоюдному согласию занялись сексом.
Однако в какой-то момент Юнгман применил технику удушения, из-за чего девушка ненадолго потеряла сознание. На её испуг актёр ответил, что часто практикует это.
После этого случая жертва ещё около года поддерживала общение с актёром. В следующий раз они встретились на съёмной квартире в Дублине, где мужчина изнасиловал девушку, снова применив схожую процедуру удушения.
В 2024 году Юнгмана арестовали в США, после чего он был экстрадирован в Ирландию, где велось следствие. 28 июля 2025 года певец предстал перед судом, где признал себя виновным в изнасиловании девушки в 2018 году. Суд назначил ему пять лет тюрьмы.
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