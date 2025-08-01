Звезду «Король и я» Юнгмана посадили в тюрьму за изнасилование и удушение

01 августа 2025, 21:06

Фото: iStock/Rawf8

Американского актёра и певца Кевина Юнгмана, известного по работе над озвучиванием мультфильма «Король и я», приговорили к пяти годам лишения свободы за изнасилование. Об этом сообщает портал Sunday World.