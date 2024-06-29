Украинские военные минируют детские игрушки

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Саперы ВСУ заминировали плюшевого зайца, который при нажатии кнопки говорил «Я тебя люблю», а затем должен был взорваться. Об этом сообщает российский военный с позывным Монтана, передает Минобороны РФ.
По словам бойца ВС РФ, к кнопке в игрушке был выведен электродетонатор. Он отметил, что российские специалисты обнаружили заминированную игрушку и обезвредили, никто не пострадал.
«Монтана» подчеркнул, что «ВСУ не брезгуют вообще ничем». В российском оборонном ведомстве добавили, что украинские боевики при отходе минируют окопы, блиндажи, радиостанции, магазины от оружия и личные вещи.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Монтана» подчеркнул, что «ВСУ не брезгуют вообще ничем». В российском оборонном ведомстве добавили, что украинские боевики при отходе минируют окопы, блиндажи, радиостанции, магазины от оружия и личные вещи.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова