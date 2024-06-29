СК возбудил уголовное дело после гибели людей при пожаре в общежитии в Балашихе

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Уголовное дело возбуждено после гибели людей во время пожара в общежитии в Балашихе. Об этом говорится в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ.
Уточняется, что в настоящее время ведомство контролирует установление всех обстоятельств трагедии. Согласно информации источника, на месте происшествия продолжает работу группа из опытных следователей и криминалистов.
Всем пострадавшим от пожара оказывается необходимая помощь.
Напомним, в подмосковной Балашихе загорелось здание общежития. Пожар произошел в здании на Керамической улице. Изначально площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Горение было ликвидировано в 0:19. Пять человек погибли.
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Всем пострадавшим от пожара оказывается необходимая помощь.
Напомним, в подмосковной Балашихе загорелось здание общежития. Пожар произошел в здании на Керамической улице. Изначально площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Горение было ликвидировано в 0:19. Пять человек погибли.
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Екатерина Коршунова