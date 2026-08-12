Голодные британские барсуки из-за засухи уничтожают поля для гольфа
В Британии голодные барсуки из-за аномальной засухи всё чаще атакуют поля для гольфа, разрывая газоны в поисках червей и личинок. Об этом сообщает газета Telegraph.
В начале этого месяца засуху объявили почти на трёх четвертях территории Англии. Еще в июне температура в Великобритании превысила 37 градусов, и учёные прогнозируют, что летняя жара в 40°C может стать нормой уже через 25 лет.
От нашествия животных уже серьёзно пострадали поля в графствах Стаффордшир, Саффолк и Вустершир. В материале подчеркивается, что перегревшаяся на солнце земля за пределами полей делает поливаемые лужайки с влажной почвой и обилием личинок главным источником пищи для барсуков.
В гольф-клубе Greenfield в Стаффордшире звери перекопали четыре лужайки, и руководству пришлось установить светодиодные лампы для отпугивания, а также разрешить игрокам без штрафа перекладывать мячи с повреждённых участков. При этом в одном из клубов Саффолка теперь на ночь натягивают сетки и включают шумовые отпугиватели.
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