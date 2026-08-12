Голодные британские барсуки из-за засухи уничтожают поля для гольфа

12 августа 2026, 02:39

В Британии голодные барсуки из-за засухи разрывают газоны на полях гольф-клубов

Фото: iStock/Callingcurlew23

В Британии голодные барсуки из-за аномальной засухи всё чаще атакуют поля для гольфа, разрывая газоны в поисках червей и личинок. Об этом сообщает газета Telegraph.