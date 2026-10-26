Голого мужчину задержали в Крылатском после заплыва по Москве-реке
В Крылатском (Западный административный округ столицы) мужчина без одежды устроил заплыв в Москве‑реке, а потом отправился гулять по парку. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Охранники заметили мужчину, когда тот выходил из воды. Ему явно не пришлась по душе чужая заинтересованность, и он стремительно бросился в сторону Суворовского парка, постоянно оглядываясь. Сотрудники ЧОПа смогли догнать и задержать странника, после чего они вызвали полицию.
На Крылатском мосту нашли его документы, одежду и обувь. Что толкнуло посетителя парка на такой поступок, пока неясно. По одной из версий, звучат предположения про влияние употребления запрещённых веществ. Пользователи Сети в шутку считают, что на мужчину повлияло полнолуние.
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