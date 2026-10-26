Голого мужчину задержали в Крылатском после заплыва по Москве-реке

26 октября 2026, 23:25

Мужчина устроил вечерний заплыв в Москве-реке

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

В Крылатском (Западный административный округ столицы) мужчина без одежды устроил заплыв в Москве‑реке, а потом отправился гулять по парку. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.