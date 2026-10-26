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Машина класса Люкс влетела в столб и загорелась после ДТП

В Омске Mercedes попал в ДТП, после чего влетел в столб и вспыхнул
Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

В Омске произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes. После столкновения машина врезалась в столб и загорелась. Об этом сообщил Telegram-канал «Омск с огоньком».



Очевидцы сняли последствия аварии на видео. На кадрах видно, что автомобиль получил серьёзные повреждения: у него смяло крышку капота и раздробило бампер.

По данным источника, огонь потушили прохожие. Водитель выжил.

На месте работают экстренные службы. Движение трамваев остановили, образовалась пробка.

Ранее под Калининградом водитель и два пассажира пострадали в ДТП. Проводятся необходимые процессуальные мероприятия.

Никита Кротов

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