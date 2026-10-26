Машина класса Люкс влетела в столб и загорелась после ДТП

26 октября 2026, 21:11

В Омске Mercedes попал в ДТП, после чего влетел в столб и вспыхнул

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

В Омске произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes. После столкновения машина врезалась в столб и загорелась. Об этом сообщил Telegram-канал «Омск с огоньком».