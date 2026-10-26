Под Череповцом нашли труп бизнесмена с ножевыми ранениями
В коттедже в Вологодской области обнаружили тело 62-летнего предпринимателя Андрея с ножевыми ранениями. Как сообщил 26 октября источник, находку сделала дочь погибшего.
По данным собеседника, на теле мужчины зафиксировали два ножевых ранения: одно в грудь, второе — в спину под левую лопатку, пишут «Известия». Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Предварительно, преступление могло совершаться в период с 23 по 26 октября. Погибший занимался автомобильными стоянками и грузовыми перевозками. По подозрению в убийстве правоохранители разыскивают знакомого мужчины.
Ранее в Орске Оренбургской области задержали человека, подозреваемого в убийстве 34-летней супруги. По информации источника СМИ, предположительно, Роман нанес своей жене Кристине несколько ножевых ранений, от которых она скончалась. По предварительным данным, мотивом расправы могла стать ревность со стороны мужчины.
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