Во Владивостоке Toyota не пропустила скорую помощь
Во Владивостоке сотрудники полиции установили и привлекли к ответственности водителя, который не уступил дорогу машине скорой помощи на Некрасовском путепроводе. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому краю.
По данным ведомства, нарушение выявили в ходе мониторинга социальных сетей. Как установили полицейские, водитель Toyota Camry не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой медицинской помощи. Сотрудники полиции незамедлительно инициировали проверку, в результате которой установили личность и местонахождение правонарушителя.
В отношении 23-летнего водителя составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ («Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами»). Как уточнили в полиции, в текущем году молодой человек, водительский стаж которого составляет пять лет, ранее не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Ранее в Москве задержали водителя и пассажира автомобиля с крупной партией наркотиков. Сотрудники ДПС остановили машину для проверки.
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