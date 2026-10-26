Во Владивостоке Toyota не пропустила скорую помощь

26 октября 2026, 22:42

Во Владивостоке задержали не пропустившего скорую помощь на дороге шофера

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Во Владивостоке сотрудники полиции установили и привлекли к ответственности водителя, который не уступил дорогу машине скорой помощи на Некрасовском путепроводе. Об этом сообщает УМВД России по Приморскому краю.