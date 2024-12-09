Голого россиянина спасли в море у берегов Таиланда после неудачного заплыва

Россиянина спасли в море в 6 км от таиландского курортного города Паттайя после неудачной попытки доплыть до острова Лан — до цели мужчина не доплыл километр. Об этом сообщил изданию Bangkok Post 34-летний капитан Прачарат Сатсук, который спас пловца.