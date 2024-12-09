Голого россиянина спасли в море у берегов Таиланда после неудачного заплыва

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Россиянина спасли в море в 6 км от таиландского курортного города Паттайя после неудачной попытки доплыть до острова Лан — до цели мужчина не доплыл километр. Об этом сообщил изданию Bangkok Post 34-летний капитан Прачарат Сатсук, который спас пловца.
На борту судна было 20 иностранных туристов. Когда капитан увидел человека за бортом, то замедлил ход. По словам капитана, россиянин лежал в воде на спине — он был обессилен, а также на нем не было одежды.
Пловца спасли и доставили на берег. Уточняется, что у мужчины на теле обнаружили раны, которые он, вероятно, получил во время заплыва.
Имя спасенного не раскрывается, сам мужчина не давал никаких комментариев. Согласно информации Telegram-канала SHOT, россиянин решил устроить самостоятельный заплыв, так как не хотел платить за экскурсию на остров.
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Пловца спасли и доставили на берег. Уточняется, что у мужчины на теле обнаружили раны, которые он, вероятно, получил во время заплыва.
Имя спасенного не раскрывается, сам мужчина не давал никаких комментариев. Согласно информации Telegram-канала SHOT, россиянин решил устроить самостоятельный заплыв, так как не хотел платить за экскурсию на остров.
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Екатерина Коршунова