По делу экс-замглавы ЯНАО Воронова арестовали имущество на 190 миллионов рублей

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Имущество обвиняемого в получении крупной взятки бывшего замгубернатора ЯНАО Андрея Воронова арестовали. Об этом информирует РИА Новости.
Согласно данным председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, сумма арестованного имущества составляет 190 млн рублей. Уточняется, что в нее также входят двое часов Hublot из коллекции Classic Fusion, квартира, дом под Краснодаром и в Ямало-Ненецком автономном округе, а также место для парковки и доли на земельный участок.
Следствие сообщает, что, находясь на посту вице-губернатора, Воронов получил взятку в виде выполнения и оплаты услуг дизайнера в собственном доме в обмен на покровительство при заключении госконтрактов.
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