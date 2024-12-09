В Петропавловске-Камчатском первоклассник упал с крыши школы

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Первоклассник упал с крыши школы в Петропавловске-Камчатском. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.
Утверждается, что 6-летний мальчик залез на хозяйственное помещение во время прогулки на продленке. В этот момент учительница отвлеклась на других школьников.
Учащийся вел себя неосторожно, в результате чего упал с высоты. Мальчик получил рваную рану головы, а также перелом лучевой кости.
Согласно информации канала, школу оштрафовали на 50 тысяч рублей, однако родителей пострадавшего это не устроило, они также взыскали компенсацию морального вреда — в 180 тысяч рублей.
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Учащийся вел себя неосторожно, в результате чего упал с высоты. Мальчик получил рваную рану головы, а также перелом лучевой кости.
Согласно информации канала, школу оштрафовали на 50 тысяч рублей, однако родителей пострадавшего это не устроило, они также взыскали компенсацию морального вреда — в 180 тысяч рублей.
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Екатерина Коршунова