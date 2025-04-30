Голого россиянина задержали за попытку взобраться на монумент в Джакарте

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В Джакарте задержали голого российского туриста, который пытался забраться на национальный памятник Монас, сообщил индонезийский телеканал Lintas INews.
Россиянин зашел на территорию достопримечательности через Восточные ворота и «осмелился пробежать без одежды и обуви» до основания монумента, высота которого составляет 132 метра. Это случилось на глазах у полицейских, которые «были шокированы» происходящим.
Задержанный рассказал, что его зовут Виктор, ему 36 лет, и он приехал из Российской Федерации. Со слов мужчины, он был в подавленном состоянии из-за стресса.
Власти Индонезии накормили российского туриста и дали ему возможность отдохнуть, а потом все же привезли в центральный полицейский участок Джакарты. После допроса мужчину передали иммиграционным властям.
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«Иностранец был успешно пойман только тогда, когда поднялся по лестнице в чашу памятника», — подчеркнул телеканал.
Задержанный рассказал, что его зовут Виктор, ему 36 лет, и он приехал из Российской Федерации. Со слов мужчины, он был в подавленном состоянии из-за стресса.
Власти Индонезии накормили российского туриста и дали ему возможность отдохнуть, а потом все же привезли в центральный полицейский участок Джакарты. После допроса мужчину передали иммиграционным властям.
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Ольга Енгалычева