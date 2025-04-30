В Котельниках нашли котенка с ранами возле заднего прохода

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В городском округе Котельники нашли котенка с порезами, ссадинами и пробитыми внутренними органами, сообщило издание «Лента.ру» со ссылкой на волонтеров.
Хвостатого со следами пыток нашла уборщица одного из подъездов на улице Строителей. Котенка доставили в ветеринарную клинику, но спасти его не получилось.
Специалисты обнаружили у животного на теле порезы, ссадины, а еще рваные раны в области заднего прохода. Помимо прочего, у зверя были пробиты внутренние органы.
Ранее сообщалось, что российский турист заразился опасной инфекцией в Африке и умер. Отмечалось, что 35-летний Владислав Л. из Ульяновска заразился малярией в Занзибаре, где он отдыхал с беременной супругой в феврале. После поездки мужчина почувствовал недомогание: температура под 39 градусов, головокружение.
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Специалисты обнаружили у животного на теле порезы, ссадины, а еще рваные раны в области заднего прохода. Помимо прочего, у зверя были пробиты внутренние органы.
Ранее сообщалось, что российский турист заразился опасной инфекцией в Африке и умер. Отмечалось, что 35-летний Владислав Л. из Ульяновска заразился малярией в Занзибаре, где он отдыхал с беременной супругой в феврале. После поездки мужчина почувствовал недомогание: температура под 39 градусов, головокружение.
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Ольга Енгалычева