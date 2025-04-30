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На Египет обрушилась мощная песчаная буря. Небо поменяло цвет, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что на северо-западе страны прошла серьезная песчаная буря. Город Эс-Саллум почти погрузился во тьму. Небо стало оранжевым из-за огромного количества песка. Местные власти попросили жителей не выходить на улицу без необходимости.
Ранее начальник отдела гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал о погоде в Москве на майских выходных. Эксперт заявил, что май начнется с холода. По словам синоптика, 2 мая погода будет чуть лучше, однако дождь с ветром не прекратятся, а дневная температура будет до +10 градусов, ночью обещают заморозки.
До этого председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов рассказал о стремительной заполняемости отелей на первые майские праздники.
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Ранее начальник отдела гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал о погоде в Москве на майских выходных. Эксперт заявил, что май начнется с холода. По словам синоптика, 2 мая погода будет чуть лучше, однако дождь с ветром не прекратятся, а дневная температура будет до +10 градусов, ночью обещают заморозки.
До этого председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов рассказал о стремительной заполняемости отелей на первые майские праздники.
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Ольга Енгалычева