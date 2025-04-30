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На Египет обрушилась мощная песчаная буря

Фото: iStock/ Ghulam Hussain

Фото: iStock/ Ghulam Hussain

На Египет обрушилась мощная песчаная буря. Небо поменяло цвет, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что на северо-западе страны прошла серьезная песчаная буря. Город Эс-Саллум почти погрузился во тьму. Небо стало оранжевым из-за огромного количества песка. Местные власти попросили жителей не выходить на улицу без необходимости.

Ранее начальник отдела гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал о погоде в Москве на майских выходных. Эксперт заявил, что май начнется с холода. По словам синоптика, 2 мая погода будет чуть лучше, однако дождь с ветром не прекратятся, а дневная температура будет до +10 градусов, ночью обещают заморозки.

До этого председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов рассказал о стремительной заполняемости отелей на первые майские праздники.

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#египет
#небо
#погода
#город
#страны
В горах Северной Осетии обнаружили тело пропавшего в феврале альпиниста
30 апреля 2025, 22:23

Фото: iStock/ A-G-N-I

Труп пропавшего в горах Северной Осетии 18 февраля альпиниста обнаружили спасатели, сообщили в ГУ МЧС по республике в Телеграм-канале.
«В Ирафском районе Северной Осетии продолжаются работы по поиску двух альпинистов, попавших под лавину в ущелье Танадон», — отмечалось в сообщении.

Спасатели нашли труп альпиниста в снежной массе на глубине около восьми метров. Отмечалось, что на месте случившегося работают 22 представителя чрезвычайного ведомства.

В МЧС уточнили, что поиски затруднились погодными условиями — сходом лавин и недостаточной видимостью.

Напомним, что спортсмены, которые приехали в Дигорию на ледовый фестиваль «Таймази 2025», попали под лавину 18 февраля.

Ранее сообщалось, что На Египет обрушилась мощная песчаная буря. Небо стало оранжевым из-за огромного количества песка.

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В Котельниках нашли котенка с ранами возле заднего прохода

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#альпинист
#мчс
#труп
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В Котельниках нашли котенка с ранами возле заднего прохода
30 апреля 2025, 22:07

Фото: iStock/ Kaycco

В городском округе Котельники нашли котенка с порезами, ссадинами и пробитыми внутренними органами, сообщило издание «Лента.ру» со ссылкой на волонтеров.
Хвостатого со следами пыток нашла уборщица одного из подъездов на улице Строителей. Котенка доставили в ветеринарную клинику, но спасти его не получилось.

Специалисты обнаружили у животного на теле порезы, ссадины, а еще рваные раны в области заднего прохода. Помимо прочего, у зверя были пробиты внутренние органы.

Ранее сообщалось, что российский турист заразился опасной инфекцией в Африке и умер. Отмечалось, что 35-летний Владислав Л. из Ульяновска заразился малярией в Занзибаре, где он отдыхал с беременной супругой в феврале. После поездки мужчина почувствовал недомогание: температура под 39 градусов, головокружение.

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#смерть
#котельники
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Mash: Российский турист не выжил из-за малярии после поездки в Африку
30 апреля 2025, 18:45

Фото: iStock/ gorodenkoff

Российский турист заразился опасной инфекцией в Африке и умер, сообщил Телеграм-канал Mash.
Отмечалось, что 35-летний Владислав Л. из Ульяновска заразился малярией в Занзибаре, где он отдыхал с беременной супругой в феврале. После поездки мужчина почувствовал недомогание: температура под 39 градусов, головокружение.

Изначально медики решили, что у туриста грипп, и поставили ему капельницу с витаминами. Потом начались осложнения, и россиянина госпитализировали. В больнице оказалось, что у Владислава малярия.

Врачи пытались спасти его жизнь, но мужчина все равно умер. Уточнялось, что перед путешествием Владислав с женой не прошли рекомендуемую химиопрофилактику от малярии.

Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева правоохранительные органы задержали 28-летнего фотографа, подозреваемого в убийстве своей 21-летней модели-сожительницы.

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Бежавший в Киев российский фотограф задушил россиянку-модель
30 апреля 2025, 15:56

Фото: iStock/LightFieldStudios

В Святошинском районе Киева правоохранительные органы задержали 28-летнего фотографа, подозреваемого в убийстве своей 21-летней модели-сожительницы. Об этом пишет «‎Московский Комсомолец».
По информации прокуратуры Киева, оба имеют российское гражданство и находятся в розыске на родине.

Согласно данным следствия, пара арендовала фотостудию, где провела ночь, употребляя алкоголь и наркотические средства. В результате возникшего конфликта между любовниками фотограф задушил свою сожительницу. Утром владельца студии обнаружила тело девушки и ее сожителя, после чего вызвала полицию.

Прокуратура сообщает, что задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Расследование продолжается, правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Зумеры оккупировали заброшенный аквапарк в Краснодаре после смерти Паши Техника
30 апреля 2025, 15:24

Фото: iStock/nikibell

В Краснодаре произошло неожиданное событие: группа зумеров оккупировала заброшенный аквапарк, вдохновившись треком рэпера Паши Техника. Как сообщает Telegram-канал «‎Mash», подростки решили проверить, действительно ли в аквапарке так весело, как поет артист в песне своей группы Kunteynir «В аквапарке».
Судя по всему, они не разочаровались. Местные жители жалуются на шум и веселье, ведь ежедневно по территории комплекса бегают более ста школьников. Они прогуливают уроки, катаются на горках без воды и снимают TikTok-ролики.

Аквапарк закрыл свои двери в 2015 году из-за жалоб соседей на шум, но это не остановило смелых зумеров. На посту всего один охранник, поэтому попасть на территорию довольно легко.

Паша Техник родился в Москве 1 июля 1984 года. Его детство прошло в «криминальном» районе Лефортово. Позже музыкант признавался, что у него остались лишь три яркие ассоциации с ранними годами: школа, футбол и клей «Момент». В учебе Павел не блистал — в 10-м классе его оставили на второй год, после чего он решил перейти в ПТУ. С юных лет он проявлял интерес к музыке, особенно к рэпу. На протяжении своей жизни Паша Ивлев сталкивался с различными зависимостями.

В марте этого года он отправился на отдых в Таиланд, где, по словам знакомых, перебрал с запрещенными веществами и получил серьезное отравление. 4 апреля проект «Выжившие» сообщил о его смерти в больнице Таиланда в возрасте 40 лет. Врачи отключили его от аппарата жизнеобеспечения и констатировали смерть.

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