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Аниматор применял шокер и силу: школьницы пострадали на квесте, СК проводит проверку

В Уфе CК занялся инцидентом с травмами детей на хоррор-квесте «Судная ночь»
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

В Уфе две школьницы пострадали во время хоррор-квеста «Судная ночь». Управление СК по Башкирии сообщило в Telegram-канале, что следственный комитет начал проверку инцидента после сообщений в соцсетях о нарушении требований безопасности в развлекательной игре.
Шестеро девочек 10–12 лет пришли на квест отметить день рождения, но праздник обернулся кошмаром. Именинница вернулась домой в истерике, а её мама подала заявление в полицию.

По словам детей, аниматор превысил допустимые рамки игры: одну девочку он бил электрошокером, другую таскал за волосы и ударил головой об стену. Одна из пострадавших сейчас находится в больнице с подозрением на перелом носа.



Следственный отдел Октябрьского района Уфы рассматривает дело в рамках статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ведомстве отметили, что аниматор применял физическую силу и электрошокер во время игры, что привело к травмам детей.

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На Урале завершили расследование убийства женщины из-за немытого картофеля
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#расследование
На Урале завершили расследование убийства женщины из-за немытого картофеля
СК завершил расследование убийства женщины на Урале из-за немытого картофеля
19 ноября 2024, 19:46

Фото: iStock/seb_ra

На Урале суд рассмотрит дело в отношении 43-летнего жителя города Тавды, который убил женщину из-за немытой картошки. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Свердловской области.
Согласно информации следствия, в начале апреля преступник попросил новую знакомую сварить ему картошку. Она стала резать пополам немытый картофель и складывать в кастрюлю для варки.

Фигуранту дела не понравился такой способ приготовления, и он высказал недовольство. Женщина ответила ему фразой, показавшейся мужчине обидной, тогда он ударил потерпевшую рукой. Пострадавшая упала в открытый погреб и продолжила ругаться. Затем злоумышленник спустился к ней и избил ее кочергой.

Утром он закопал тело женщины на своем участке. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Завершилось расследование дела экс-замглавы Минобороны Иванова
Завершилось расследование дела экс-замглавы Минобороны Иванова о растрате
19 ноября 2024, 19:03

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев.
Согласно информации следствия, в отношении Иванова возбуждено три уголовных дела. Первое дело связано с растратой 200 миллионов рублей при покупке паромов для Керченской переправы.

Второе — о растрате свыше 3 миллиардов рублей банка «Интеркоммерц». По третьему делу бывший замглавы Минобороны обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (1 млрд 185 млн рублей).

Напомним, Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура намерена конфисковать имущество Тимура Иванова. До конца декабря имущество бывшего чиновника российского оборонного ведомства будет находиться под арестом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Сниму штаны и выпорю»: учительница из Новосибирска унизила пятиклассницу перед сверстниками и избежала наказания, подробности
19 ноября 2024, 17:30

Фото: iStock/darkbird77

В Новосибирске педагог с 33-хлетним стажем угрожала пятикласснице физической расправой и позором перед всем классом. Педагогический процесс засняли на видео и выложили в сеть. Подробнее — в материале «Радио 1».

Угрозы без выяснения обстоятельств


Инцидент произошел в школе № 40 города Новосибирск. Видео, вызвавшее шумиху в сети, выложила ВКонтакте группа «АСТ-24» 29 октября 2023 года. На нем запечатлена учительница русского языка и литературы, которая угрожает ученице, держа ее за руку.

«Если ты ещё раз меня обзовешь, сниму штаны и выпорю. Опозорю перед всем классом. Ты со мной отношения выяснять не будешь, ты будешь делать то, что я скажу», – поучает девочку на видео педагог.

Из заснятого монолога можно понять, что школьница оскорбила преподавателя и за это учитель решила провести воспитательную беседу. На самом же деле все было не так. После сучившегося корреспонденты КП-Новосибирск общались с близкими девочки.

«На уроке одноклассник девочки неудачно пошутил: сказал, что она обозвала учительницу. В результате педагог накричала на ученицу после уроков. Мальчик признался, что всё это было выдумкой, но извинений от преподавателя так и не последовало», — сообщили знакомые семьи.
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В мэрии Новосибирска тогда сказали, что публикация в социальных сетях не является достаточным основанием для начала официальной проверки. Однако родители имеют возможность обратиться в департамент образования, где проведут соответствующее разбирательство.

Столь нашумевшая в прессе история так ничем и не закончилась. Преподавателя отправили на больничный, объяснений случившегося школа не дала. В комментариях под видео множество людей не столько одобряли действия учительницы, сколько выражали недовольство поведением детей, способных довести кого угодно. При этом некоторые подчеркивали недопустимость таких действий по отношению к ученикам.

Каждый случай индивидуален и требует детального разбора

Фото: iStock/vladans

Конфликты между учителями и учениками случаются все чаще и искать выход из них нужно опираясь, в первую очередь, на нормативные акты. Права учащихся охраняются законом «Об образовании в РФ». В случае если учитель проявляет уничижительное отношение к ребенку он нарушает статью 34 закона об образовании. Данная статья гарантирует ученику право на уважение достоинства и чести, защиту от унижения, оскорбления, насилия. А статья 45 того же закона дает право родителям и законным представителям учеников вставать на защиту интересов детей путем подачи соответствующих жалоб.

По случившемуся на видео инциденту, КП-Новосибирск запросила комментарий у юриста Юлии Каниной, которая разъяснила возможные последствия для педагога в случае уничижительного отношения к ученику.

«В данном случае мы имеем дело с нарушением двух статей Административного кодекса: «Оскорбление» и «Унижение чести и достоинства». Мама девочки может потребовать, чтобы педагог извинилась перед ней перед всем классом. Кроме того, директор должен принять меры со своей стороны, например, лишить премии или применить дисциплинарное взыскание», — объяснила юрист.

За оскорбление и унижение учеников в законодательстве Российской Федерации предполагается административная и уголовная ответственность. По какой статье привлекать педагога – всегда решает следствие, ориентируясь на конкретные действия. Но прежде, сложившаяся ситуация должна быть проработана в учебном заведении, создана комиссия для того, чтобы рассмотреть произошедшее с разных сторон. Как показывает практика, большинство конфликтов удается урегулировать, не доводя до крайних мер.

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#новосибирск
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Мигрантку, бросившую младенца в подъезде, оштрафовали на 25 тысяч рублей
19 ноября 2024, 17:18

Фото: iStock/Zolnierek

Мировой суд района Выхино-Жулебино вынес приговор 26-летней уроженке Кыргызстана, которая оставила новорожденного ребенка на полу в подъезде в июне этого года. Женщину оштрафовали на 25 тысяч рублей. Об этом пишет mk.ru.
Инцидент произошел спустя три дня после рождения малыша. Женщине было страшно возвращаться к брату и сестре, так как не знала, кто является отцом новорожденного мальчика.

Уроженка Кыргызстана попыталась снять койко-место, однако когда приехала по указанному в объявлении адресу, ей никто не открыл. Тогда она постелила клеенку на лестничной площадке, положила на пол младенца и ушла. Благодаря жильцам дома, которые вовремя нашли грудничка и вызвали врачей, ребенка удалось спасти.

Через некоторое время подозреваемую задержали. Ей предъявили обвинение по статье 125 УК РФ. Но суд принял во внимание, что женщина раскаялась и имеет постоянный источник дохода (она – менеджер в фирме по набору персонала). В итоге молодая мать только заплатила штраф.

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#суд
#дело
#штраф
#женщина
#ук
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#инцидент
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#дома
#ск
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СК возбудил дело об издевательствах опекуна над подростком на Сахалине
19 ноября 2024, 16:37

Фото: istockphoto/blinow61

Уголовное дело об истязании опекуном 12-летней девочки возбудил Следственный комитет на Сахалине, сказано в Telegram-канале ведомства.
Поводом стала проверка информации от ГКУ СРЦН «Маячок» о насилии в отношении ребенка. Следователи считают, что фигурантка применяла к воспитаннице центра физическую силу свыше полутора лет — с января прошлого года по сентябрь текущего.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в США полицейские обнаружили тело 13-летнего ребенка. Их вызвала приемная мать девочки-подростка, чтобы зафиксировать смерть падчерицы, однако правоохранители обнаружили ужасающие кадры на камерах видеонаблюдения.

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#мир
#россия
#уголовное дело
#подростки
#следственный комитет
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В Молдавии нашли очередной упавший беспилотник
Полиция Молдавии нашла упавший беспилотник у «Арены Кишинев» в пригороде столицы
19 ноября 2024, 16:25

Фото: iStock/bbsferrari

Генеральный комиссариат полиции Молдавии сообщил об обнаружении очередного упавшего беспилотника, в этот раз у СК «Арена Кишинев» в пригороде столицы. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале. Отмечается, что на месте уже работают взрывотехники и другие специалисты.
«В 11:20 был найден очередной беспилотник. О его обнаружении в периметре между «Порт молл» и «Ареной Кишинев», проинформировал один из граждан», — говорится в сообщении.
Неделю назад молдавская полиция также сообщала об обнаружении дрона. Ведомство передавало, что БПЛА нашли в восточной части республики в районе Криуляны.

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#полиция
#беспилотник
#бпла
#молдавия
#кишинёв
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Жительница Тувы довезла неадекватного мужчину до отдела полиции на капоте
МВД: жительница Тувы довезла неадекватного мужчину до полиции на капоте
19 ноября 2024, 16:15

Фото: iStock/igoriss

Жительница Тувы на капоте своего авто довезла неадекватного мужчину до отделения полиции Кызыла. Об этом сообщает краевой главк МВД.
Уточняется, что владелица автомобиля с подругой пришли на встречу с мужчиной. Через какое-то время он стал вести себя неадекватно: размахивал кулаками и ругался.

Женщины испугались и заперлись в машине, однако дебошир залез на крышу и пытался попасть в салон. Тогда водительница нажала на газ и поехала в сторону полицейского участка. Согласно информации ведомства, около отдела мужчина спрыгнул и убежал, а женщине выписали штраф на тысячу рублей.

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#штраф
#газ
#дебошир
#женщины
#мужчина
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В Ульяновске горит Институт гражданской авиации
19 ноября 2024, 15:54

Фото: iStock/grafoto

В Ульяновске огнем охвачено здание на территории Института гражданской авиации. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным издания, пожар произошел на крыше здания на улице Гагарина. Кровля охвачена сильным огнем. На место уже прибыли расчеты МЧС. Информации о пострадавших пока нет.

В центре Москвы 15 ноября загорелась квартира 57-летнего миллиардера Дмитрия Озерского. Пожар, как утверждается, произошел в квартире площадью 300 квадратных метров на Староконюшенном переулке на Арбате.

Владелец квартиры — Дмитрий Озерский, председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума, который занимается добычей краба и морепродуктов.

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#мчс
#пожар
#кровля
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За грязные штаны: многодетный отец из Иркутска до смерти забил 4-летнего сына и получил смягчение приговора
19 ноября 2024, 15:45

Фото:iStock/Irina_Geo

Страшная трагедия произошла в Иркутской области. Многодетный отец на почве личной неприязни, возникшей в связи с поведением сына, избил его кулаками, ремнем и дверным наличником. Ребенка спасти не удалось. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Обычный парень, хороший отец


Мать и отец погибшего ребенка жили в соседних деревнях в Нукутском районе Иркутской области. Познакомили молодых людей общие друзья. И несмотря на то, что у женщины уже был ребенок от первых несложившихся отношений, мужчина решил стоить с ней семью.

«Меня подкупило такое отношение, принял малыша как родного. Начали встречаться, а потом задумались о том, чтобы жить вместе. Но отдельной квартиры ни у него, ни у меня не было. Я переехала к его родителями вместе с сыном. А совсем скоро узнала, что забеременела вторым», — вспоминает сибирячка в интервью КП Иркутск.

В семейной жизни молодой человек оказался вовсе не заботливым мужем и любящим отцом. Часто кричал на старшего ребенка, руку поднимал, а когда мать пыталась заступаться, сама получала удары по лицу. Жизнь в семье превратилась в ад и это при том, что второго ребенка женщина еще не родила. После очередной драки жена решила уйти к своей матери и больше не общаться с отцом своего бедующего ребенка.

Фото:iStock/undefined undefined

Мать вынуждена была оставить малыша с отцом


После расставания все зажили своей жизнью. Отец обзавёлся новой семьей, другая женщина родила ему троих детей. Мать жила с сестрой и бабушкой в своей деревне, вместе воспитывали детей. Все изменилось после смерти бабушки.

«Мы с сестрой ее похоронили и стали жить вчетвером на пособие 500 рублей в месяц. Где-то родственники помогали, где-то подработку находила», — рассказывает КП Иркутск женщина.
Через четыре года женщина решила перебраться в Иркутск, устроиться на работу. Сначала работала продавцом по ночам, днем сидела с детьми. Потом нашлась другая работа, вахтовая: две недели на работе, неделю дома. Старшего сына она забирала она работу, а с младшим просила посидеть дальнюю родственницу из своей деревни.

И все шло хорошо пока женщине на работу не позвонили.

«Алло, ваш ребенок в больнице. С ним все хорошо, но вам нужно приехать», — звонила из деревни сотрудница отдела по делам несовершеннолетних.
Как стало потом известно, семья родственницы стояла на учете в органах опеки. После очередной плановой проверки сотрудниками в семье был выявлен чужой ребенок. Малыша отправили на обследование в больницу, а вот забрать его было не кому.

«В опеке заявили, что Ваню либо в детдом отправят, либо пусть отец забирает его из больницы. Мол, нельзя просто так оставлять ребенка с чужими людьми», — рассказывает мать корреспондентам КП Иркутск .
Женщина решила, что отцу будет проще забрать ребенка. На удивление он быстро согласился на это. Отца вписали в свидетельство о рождении мальчика, и тот забрал ребенка из больницы.

В квартире с пожилым мужчиной: что произошло с 15-летней школьницей из Пермской области, поиски которой продолжались два месяца
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Мать не успела забрать ребенка обратно


Несмотря на то, что прошло немало лет и мужчина уже был опытным отцом троих детей, жестокость в нем не пропала. Нового члена семьи отец «воспитывал» больше остальных. В один из дней он просто озверел из-за испачканных штанов сына. Он нанес четырёхлетнему ребенку множественные удары ремнем по ягодицам, а также удары по спине, верхним и нижним конечностям деревянным дверным наличником. На теле ребенка были зафиксированы множественные удары по груди и голове. Вследствие причиненных травм, малолетний скончался на месте происшествия.

По решению суда города Иркутск, многодетный отец за преступление, предусмотренное пунктами «в» и «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью) приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. При назначении наказания суд учитывал данные о личности подсудимого, который положительно характеризуется, а также обстоятельства, смягчающие наказание, в том числе, наличие у мужчины пятерых малолетних детей, находившихся на иждивении.

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