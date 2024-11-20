Аниматор применял шокер и силу: школьницы пострадали на квесте, СК проводит проверку

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В Уфе две школьницы пострадали во время хоррор-квеста «Судная ночь». Управление СК по Башкирии сообщило в Telegram-канале, что следственный комитет начал проверку инцидента после сообщений в соцсетях о нарушении требований безопасности в развлекательной игре.
Шестеро девочек 10–12 лет пришли на квест отметить день рождения, но праздник обернулся кошмаром. Именинница вернулась домой в истерике, а её мама подала заявление в полицию.
По словам детей, аниматор превысил допустимые рамки игры: одну девочку он бил электрошокером, другую таскал за волосы и ударил головой об стену. Одна из пострадавших сейчас находится в больнице с подозрением на перелом носа.
Следственный отдел Октябрьского района Уфы рассматривает дело в рамках статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ведомстве отметили, что аниматор применял физическую силу и электрошокер во время игры, что привело к травмам детей.
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По словам детей, аниматор превысил допустимые рамки игры: одну девочку он бил электрошокером, другую таскал за волосы и ударил головой об стену. Одна из пострадавших сейчас находится в больнице с подозрением на перелом носа.
Следственный отдел Октябрьского района Уфы рассматривает дело в рамках статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ведомстве отметили, что аниматор применял физическую силу и электрошокер во время игры, что привело к травмам детей.
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Мария Моисеева