Аниматор применял шокер и силу: школьницы пострадали на квесте, СК проводит проверку

Генеральный комиссариат полиции Молдавии сообщил об обнаружении очередного упавшего беспилотника, в этот раз у СК «Арена Кишинев» в пригороде столицы. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале. Отмечается, что на месте уже работают взрывотехники и другие специалисты.