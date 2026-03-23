Головы крокодила обнаружили новосибирские таможенники в чемодане пассажира из Таиланда

23 марта 2026, 11:30

Головы крокодила найдены в чемодане вернувшегося из Таиланда новосибирца

Фото: Пресс-служба Сибирского таможенного управления

Две головы крокодила обнаружили новосибирские таможенники в ручной клади 36-летнего россиянина, прибывшего из Таиланда. Об этом сообщила специалист пресс-службы Сибирского таможенного управления Янина Кочубей.