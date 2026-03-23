Головы крокодила обнаружили новосибирские таможенники в чемодане пассажира из Таиланда
Две головы крокодила обнаружили новосибирские таможенники в ручной клади 36-летнего россиянина, прибывшего из Таиланда. Об этом сообщила специалист пресс-службы Сибирского таможенного управления Янина Кочубей.
Во время выборочной проверки в «зеленом» коридоре сотрудники службы безопасности остановили мужчину. При осмотре его багажа, среди личных вещей, были обнаружены две головы рептилии.
Пассажир объяснил, что приобрел эти предметы в качестве сувениров для своей коллекции и не знал о необходимости декларирования и получения разрешений. Экспертиза установила, что найденные предметы являются дериватами, которые подпадают под действие Конвенции СИТЕС. Все обнаруженные товары изъяли.
По факту произошедшего возбуждены два административных дела по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений). В соответствии с этими статьями нарушителю грозят штрафные санкции и конфискация предметов.
