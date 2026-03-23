В московском метро неизвестный распылил газ в глаза детям
В московском метро неизвестный в кепке распылил газ в глаза несовершеннолетним. Двое детей получили ожоги. Об этом пишет «РГ» со ссылкой на информированный источник.
Инцидент случился в поезде на станции «Бауманская». Злоумышленник сначала затеял ссору с попутчиком, гражданином Экваториальной Гвинеи. Затем он достал баллончик с перцовым газом и распылил его на пассажиров.
В результате пострадали и африканский студент, который учится в одном из московских вузов, и двое детей, ехавших с ним в одном вагоне. Всех пострадавших доставили в больницы. У них диагностировали ожоги глаз от химического вещества. По факту произошедшего организована проверка, полиция разыскивает нарушителя.
Читайте также: