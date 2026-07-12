Голову петербурженки раздуло из-за сильнейшей аллергии на краску для волос
Голову петербурженки раздуло из-за сильнейшей аллергии на краску для волос. Об этом пишет Baza.
Через час после посещения салона красоты кожа на голове Елены стала невыносимо зудеть и гореть. В отчаянии она расчесала её до крови. Бросившись в аптеку за антигистаминными препаратами, которые, однако, не принесли облегчения, девушка заметила, что её голова начала стремительно увеличиваться в размерах, словно вот-вот лопнет.
Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу, где отёк практически полностью закрыл ей глаза, оставив лишь небольшие «щёлочки». Врачи назначили петербурженке интенсивное лечение, и только спустя пять дней регулярных уколов, проводимых четыре раза в сутки, её состояние начало улучшаться.
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