Пьяный водитель без прав задавил двух женщин в Красноярском крае
В селе Малиновка Ачинского района Красноярского края 32-летний россиянин на автомобиле KIA Sorento совершил наезд на двух пешеходов. Об этом информирует пресс-служба МВД по региону.
После того как водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал повреждать уличные скамейки, местные жители попытались остановить его и отстранить от управления автомобилем. Однако нарушитель направил транспортное средство на людей, которые пытались ему помешать.
В результате злоумышленник сбил 42-летнюю женщину и 32-летнюю местную жительницу, пытавшуюся заблокировать проезд. После этого мужчина попытался скрыться с места происшествия. Одна из пострадавших была госпитализирована, другой женщине назначено амбулаторное лечение.
Сотрудники ДПС оперативно задержали нарушителя. Также было установлено, что у мужчины никогда не было водительского удостоверения, отсутствовал передний государственный регистрационный номер, а также имелись неоплаченные штрафы. Задержанному грозит уголовная ответственность за оставление места дорожно-транспортного происшествия, управление транспортным средством в состоянии опьянения без водительских прав и невыполнение законного требования полиции об остановке.
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