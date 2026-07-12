Пьяный водитель без прав задавил двух женщин в Красноярском крае

12 июля 2026, 15:07

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В селе Малиновка Ачинского района Красноярского края 32-летний россиянин на автомобиле KIA Sorento совершил наезд на двух пешеходов. Об этом информирует пресс-служба МВД по региону.