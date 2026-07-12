В Перми мужчина с помощью бинокля следит за девушками из соседних домов
Жительницы Перми жалуются на мужчину, который в бинокль следит за девушками из соседних домов. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
Местная жительница Виктория рассказала, что её соседка около недели назад пожаловалась на мужчину, который через окно своего дома на улице Макарова с помощью бинокля наблюдает за ней. По словам местных жителей, этот человек каждый день следит за девушками.
Виктория поделилась, что однажды заметила его, когда он только начал наблюдение, открывая окно и усаживаясь с биноклем. Она показала ему неприличный жест, после чего злоумышленник быстро закрыл окно и скрылся. Девушка отметила, что пока не обращалась в полицию с заявлением.
Читайте также: