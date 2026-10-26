Голову школьницы обнаружили в Эквадоре возле стадиона
В Эквадоре расследуют жестокое убийство 16‑летней школьницы. Голову ребёнка обнаружили в чёрном пакете неподалёку от спортивной арены в городе Пасахе, пишет издание Radio Pichincha.
Тело нашли утром 24 октября возле арены Cesar Fadul. Рядом с пакетом лежала записка. В ней неизвестные угрожали людям, которых обвиняли в том, что те передают сведения конкурирующим преступным группировкам.
Погибшая — ученица одной из местных школ, ей было 16 лет. В полиции подчеркнули, что ранее девушка не попадала в поле зрения правоохранительных органов и не имела судимостей.
На месте происшествия криминалисты зафиксировали улики и собрали биологические образцы. По состоянию на 26 октября остальные части тела девушки так и не были найдены. Сейчас следственные органы пытаются установить мотив убийства, восстановить картину произошедшего и выявить причастных к трагедии.
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