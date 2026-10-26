Голову школьницы обнаружили в Эквадоре возле стадиона

26 октября 2026, 23:50

Фото: iStock/Ajax9

В Эквадоре расследуют жестокое убийство 16‑летней школьницы. Голову ребёнка обнаружили в чёрном пакете неподалёку от спортивной арены в городе Пасахе, пишет издание Radio Pichincha.