«Голову тебе проломить»: сотрудницу отлова избили в российском городе

04 июня 2026, 20:56

Толпа в Волгограде напала на сотрудницу отлова

Фото: istockphoto/Osobystist

В Волгограде на улице Прибалтийской произошел инцидент во время отлова агрессивной собаки. Местные жители напали на сотрудницу муниципальной службы, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.