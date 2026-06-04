«Голову тебе проломить»: сотрудницу отлова избили в российском городе
В Волгограде на улице Прибалтийской произошел инцидент во время отлова агрессивной собаки. Местные жители напали на сотрудницу муниципальной службы, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Бригада отлова прибыла по заявлению женщины, которая ранее пострадала от укусов и указала на конкретное животное. После того как специалистка усыпила собаку транквилизатором и зафиксировала её петлей, к месту подошла группа людей.
По версии потерпевшей, неизвестные применили к ней физическую силу, распылили в лицо газ из перцового баллончика и освободили пса. В результате сотрудница получила химический ожог глаз, конъюнктивит и травмы рук. Очевидцы сообщают, что нападавшие выкрикивали угрозы: «Голову бы тебе проломить!»
В региональном главке МВД подтвердили факт нападения на женщину со стороны жителей одного из домов по Прибалтийской. Полиция проводит проверку и устанавливает всех участников конфликта.
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