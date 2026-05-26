В Назарово бродячие собаки напали на женщину на территории детского сада
В городе Назарово на территории детского сада безнадзорные собаки напали на женщину. Об этом информирует ГСУ СК России по Красноярскому краю.
Пострадавшая работала сторожем этого учреждения. Отмечается, что это не единичный случай нападения собак на людей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о халатности.
В рамках расследования следствие даст правовую оценку деятельности должностных лиц органов местного самоуправления и лиц, отвечающих за отлов и содержание безнадзорных животных. В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Индии разъярённая буйволица напала на российского туриста. Сообщается, что потерпевший отделался лишь переломом руки.
Читайте также: