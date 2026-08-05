Московской пенсионерке, устроившей пожар в проданной квартире, может грозить тюрьма

05 августа 2026, 20:33

Москвичка заранее спланировала поджог из-за конфликта с новой владелицей жилья

Фото: Istock / Buraporn meelanniyom

В Москве 68-летняя пенсионерка оказалась в реанимации после пожара в квартире, которую ранее продала. По предварительным данным, женщина могла специально устроить возгорание, чтобы отомстить покупательнице. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».