Московской пенсионерке, устроившей пожар в проданной квартире, может грозить тюрьма
В Москве 68-летняя пенсионерка оказалась в реанимации после пожара в квартире, которую ранее продала. По предварительным данным, женщина могла специально устроить возгорание, чтобы отомстить покупательнице. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».
После того как в квартиру пришли судебные приставы, пенсионерка отошла в дальнюю комнату. Вскоре после этого в помещении вспыхнул огонь.
Новая владелица квартиры Нино рассказала, что, предположительно, бывшая хозяйка хотела уничтожить именно жилплощадь, однако пламя неожиданно перекинулось на неё саму. В результате женщина получила тяжёлые ожоги и сейчас находится в реанимации — поражено около 70% поверхности тела.
Предварительно, ущерб от пожара оценили примерно в 5 миллионов рублей. В квартире серьёзно повреждены помещения и имущество.
Если пенсионерка выживет, ей может грозить уголовное дело за умышленный поджог. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют мотивы женщины.
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