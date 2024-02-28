Голубев: В квадрокоптере, найденном на территории школы, не было взрывчатки

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В квадрокоптере, который обнаружили на территории школы в Ростове-на-Дону, взрывоопасных веществ найдено не было, об этом сообщил глава региона Василий Голубев.
Напомним, днём 28 февраля во дворе ростовской школы №54 обнаружили беспилотный летательный аппарат. Всех учащихся и персонал учебного учреждения экстренно эвакуировали из здания.
Территорию, на которой обнаружили устройство, оцепили. К месту происшествия прибыли правоохранители и взрывотехники.
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Территорию, на которой обнаружили устройство, оцепили. К месту происшествия прибыли правоохранители и взрывотехники.
«Минеры, прибывшие в ростовскую школу № 54, где около 13:00 был найден квадрокоптер, взрывоопасных предметов на нем не обнаружили», — сообщил губернатор Ростовской области в своём Telegram-канале.
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Евгения Парфентьева