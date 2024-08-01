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ВСУ выпустили 11 натовских снарядов по Донецку и Горловке

01 августа 2024, 15:38
Фото: iStock/bpawesome

Фото: iStock/bpawesome

ВСУ в четверг несколько раз обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Об этом представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в своём Telegram-канале.


Отмечается, что массированный обстрел был зафиксирован с 9:00 до 13:20 мск. В этот период украинские войска выпустили по нескольким районам Донецка и Горловки 11 боеприпасов.

Ранее полковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские войска обстреляли подконтрольный им населённый пункт Петропавловка и уничтожили целую улицу.

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#обстрел
Главком ВСУ Сырский признал сложную для ВСУ ситуацию на Северском направлении
01 августа 2024, 16:51

Фото: istockphoto/Diy13

Ситуация на Северском направлении в Донбассе сложная для Вооружённых сил Украины из-за высокой интенсивности боёв. Это признал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
В своём телеграм-канале он написал, что трое суток находился на восточном участке фронта, в тех частях, которые держат оборону на Торецком и Харьковском направлении.

«Сложная ситуация на Северском направлении. Враг активно применяет артиллерию, проводит штурмы», — написал украинский военачальник.

Речь идёт об участке фронта к северо-востоку от городов Артёмовск (украинское название Бахмут) и Соледар в ДНР. Сырский также отметил, что ожесточённые бои продолжаются на Купянском направлении, в районах Песчаного, Стельмаховки и Макеевки.

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Военэксперт Артамонов объяснил применение «Искандеров» в боях с ВСУ
01 августа 2024, 15:50

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов заявил, что применение ракет «Искандер» для уничтожения сил противника необходимо в зоне проведения спецоперации, поскольку другие методы воздействия на ВСУ не эффективны.
«Это необходимо для изменения линии фронта. Более мягкие методы воздействия на ВСУ и на руководство киевской хунты оказались неэффективными или недостаточно эффективными. Соответственно, происходит переход к более жёстким средствам воздействия», — пояснил в беседе с «Царьградом» Артамонов.

В то же время известно, что после освобождения городов от украинской армии населённые пункты активно восстанавливаются. Так, RT показал кадры нового отремонтированного вокзала Мариуполя. Видео издания демонстрирует каким здание было до и стало после освобождения города.

Ранее сообщалось, что ВС РФ с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников и ракет поразили три пусковые установки ЗРК Patriot производства СШ, пункт управления БПЛА, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах.

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Пленный боец ВСУ уговорил пятерых сослуживцев сдаться в плен ВС РФ под Артемовском
01 августа 2024, 14:46

Фото: iStock/Diy13

Сдавшийся в российский плен боец ВСУ Альберт Григорович уговорил пятерых своих сослуживцев сложить оружие и сдаться, его слова передает ТАСС.
«Одну из групп я смог спасти, будучи уже в плену у ваших разведчиков. Я ребят ваших, главного по позиции, попросил, говорю, дай мне 5 минут, я поговорю, они сдадутся. Я не хочу, чтобы они умирали, просто тупо из-за дурости. Он мне сказал: хорошо, пять минут, мы тебе доверяем, ты нормальный. Я сразу встал, показал, что я пленный, говорю, у вас нет шансов никуда дойти, ни вести бой с ними», — рассказал Григорович.

Он уточнил сослуживцам, что российские военные уже готовы расстрелять их, и лучше сдаться, чтобы сохранить свои жизни. Тогда, по словам пленного, они подумали и приняли решение сдаться.

Григорович пояснил, что эта группа была направлена для эвакуации погибшего боевика ВСУ, однако по пути они наткнулись на российскую засаду.
В тот же день еще три украинских пехотинца также сдались в российский плен.

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ВС РФ поразили железнодорожные эшелоны с личным составом ВСУ
01 августа 2024, 14:44

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников и ракет поразили три пусковые установки ЗРК Patriot производства СШ, пункт управления БПЛА, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также отмечается, что за минувшие сутки средствами ПВО сбиты американская оперативно-тактическая ракета ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS американского производства и 61 украинский беспилотник.

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#всу
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Два человека ранены при атаке дронов ВСУ в районе Шебекино
Гладков: два человека ранены при атаке дронов вблизи Шебекино
01 августа 2024, 14:34

Фото: Telegram-канал В. Гладкова

Беспилотники ВСУ вновь атаковали Шебекинский городской округ, два человека получили ранения. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Один дрон атаковал пассажирский автобус в городе Шебекино. Пострадали водитель и пассажир. Мужчине со слепым осколочным ранением шеи оказана помощь в Шебекинской ЦРБ, он отпущен домой на амбулаторное лечение. Женщина со множественными слепыми осколочными ранениями грудной клетки и рук бригадой скорой доставляется в городскую больницу №2», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Также еще один дрон атаковал припаркованный автомобиль в Шебекино, при этом в рядом стоящем здании выбило окна и посекло фасад.

Третий вражеский беспилотник взорвался на парковке производственного предприятия. Также взрывное устройство было сброшено на жилой дом в селе Нежеголь, произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Кроме того, после сброса взрывного устройства в селе Ржевка загорелась сухая трава.

В селе Муром в частном доме после атаки дрона повреждена крыша частного дома, еще один взорвался в огороде.

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«Достаётся пропиаренным батальонам»: пленный рассказал о распределении оружия НАТО
Пленный ВСУ: оружие НАТО достаётся пропиаренным подразделениям
01 августа 2024, 14:00

Фото: iStock/OlyaSolodenko

Стрелковое оружие и гранатомёты, переданные Украине странами НАТО, как правило достаются не обычным общевойсковым подразделениям, а наиболее медийно известным. Об этом в беседе с ТАСС рассказал взятый в плен на артёмовском направлении украинский пехотинец Альберт Григорович.
Он рассказал, что в его бригаде не было ни одного иностранного оружия. В основном были представлены советские автоматы Калашникова, ДШК и иная устаревшая техника.

По словам военнопленного, иностранное оружие наблюдалось у «пропиаренных» батальонов, так как, например, Азов* или 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ.

Солдат добавил, что на фронте был гранатомётчиком. Ему были предоставлены РПГ-7, РПГ-18 «Муха» и болгарские боеприпасы для гранатомётов. Шведских же гранатомётов АТ4 и американских противотанковых ракетных комплексов Javelin на вооружении его бригады не было.

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NYP: Киев не получит необходимое количество F-16 из-за нехватки пилотов
01 августа 2024, 13:42

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan

Западные страны не в состоянии передать Киеву то количество истребителей F-16, которое ему необходимо. Причина заключается в критической нехватке на Украине пилотов, способных управлять этими самолётами.
Об этом пишут обозреватели американского издания The New York Post. В публикации отмечается, что количество F-16, которые западные союзники могли бы фактически поставить в воюющую страну, ограничивается недостатком у Украины квалифицированных пилотов, способных ими управлять.

Партнёры передали Киеву первые самолёты в срок, однако пока неясно, смогут ли украинские лётчики сразу сесть за штурвал, или им понадобится дополнительная подготовка, отмечают авторы материала. В статье также содержится напоминание о том, что многие западные политики предупреждали о неспособности F-16 оказать влияние на ход конфликта.

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#истребитель f-16
#украина
#киев
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Песков оценил появление истребителей F-16 на Украине
Песков: поставки F-16 Киеву не повлияют на ход СВО, их будут уничтожать
01 августа 2024, 13:23

Фото: iStock/KuntalSaha

Полученные Киевом истребители F-16 не смогут значительно повлиять на ход спецоперации, эти самолеты будут сбиваться и уничтожаться. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Появятся эти самолеты, постепенно их количество будет уменьшаться, они будут сбиваться, уничтожаться, но как-то значимо повлиять на динамику развития событий на фронте, конечно же, эти поставки не смогут», — сказал Песков.

Он также отметил, что вознаграждение за уничтожение F-16 уже были предложены.

При этом, по словам Пескова, руководство Украины должно осознавать, что истребители F-16 не станут «волшебной таблеткой» для ВСУ.

Ранее британская газета Telegraph сообщила, что украинские пилоты совершили первые вылеты на американских истребителях F-16.

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#песков
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Освобождение Тимофеевки, продвижение в Часов Яре, крупные потери ВСУ: последние новости СВО
Армия России освободила от ВСУ Тимофеевку на Покровском направлении
01 августа 2024, 12:25

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Армия России освободила село Тимофеевка на Покровском направлении и продолжает зачищать Красногоровку. Тем временем сообщается об успехах ВС РФ в Клещеевке, по некоторым данным, ВСУ покидают населенный пункт.
Последние новости из зоны спецоперации по состоянию на утро 01.08.2024 приводит редакция «Радио 1».

Покровское направление

Армия России освободила Тимофеевку и зашла в Желанное, сообщает Telegram-канал «Миротворец». Минобороны РФ данную информацию ещё не подтверждало, при этом украинский военный паблик Deep State признает этот факт.

«На Покровском россиянам удалось захватить Тимофеевку, что примерно 5,5 км от трассы Константиновка-Покровск, а также продвинуться около Ивановки, Желанного и Веселого. Также подтверждается продвижение в Красногоровке», — говорится в сообщении DS.
В Желанном российские военные формируют клещи для узла обороны противника. При этом ВСУ подтягивают резервы в Карловку, сейчас там идут тяжелые бои.

Также Telegram-канал «Два майора» сообщает о взятии ВС России под контроль Новосёловки Первой. ВСУ в очередной раз готовят линию обороны Журавка – Орловка, где снова пытаются задержать продвижение наших войск.
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«Принципиально изменилось»: Что стало с Минобороны и СВО после назначения Белоусова

Кураховское направление

Российский флаг развевается в северной части Красногоровки, об этом сообщили в Народной милиции ДНР. По опорным пунктам ВСУ были нанесены артиллерийские удары, ослабившие оборону противника. Уже после этого российские штурмовые подразделения зачистили север Красногоровки, отрезав пути снабжения личного состава противника. При этом населенный пункт еще полностью не освобожден от вражеских сил. Украинские военные удерживают позиции на северном берегу реки Лозовая.

Харьковское направление

По сообщениям с мест известно, что нашим военным все же удается с боями продвигаться в многоэтажной застройке Волчанска и забирать отдельные позиции противника у Глубокого, пишет Telegram-канал «Два майора». При этом ВСУ пытаются контратаковать, но не имеют особенного успеха.

После больших потерь в 92-й штурмовой бригаде ВСУ украинское командование было вынуждено в срочном порядке доукомплектовывать ее тыловыми батальонами территориальной обороны, а также перебросить в Харьковскую область дополнительные силы, в том числе спецназ.

Однако укомплектованность прибывших подразделений составляет не более 50%. Из них формируются сводные батальоны для прорыва российской обороны.

Часовоярское направление

В Часов Яре российская армия взяла под контроль еще две линии домов. Российским бойцам удалось продвинуться вдоль южной окраины в район улицы Калинина. Штурмовики ВС РФ расширяют плацдарм для дальнейшего штурма города. На флангах направления идут бои.

Также есть информация об успехах Армии России в Клещеевке. По некоторым данным, ВСУ отходят из Клещеевки, пишет «WarGonzo».

Торецкое направление

Здесь ВС РФ развивают успех в Нью-Йорке (Новгородском). В посёлке Дружба российские войска закрепились севернее перекрёстка улиц Железнодорожная и Дзержинского.

Интенсивные бои также ведутся на остальных участках, однако пока в линии боевого столкновения особых изменений не зафиксировано.

Тем временем депутат Рады Марьяна Безуглая обвиняет командование ВСУ в том, что Торецк не готов к обороне.

«Недавно я посетила Торецк. Город абсолютно не готов к обороне, фортификаций внутри нет», – заявила Безуглая.
Освобождение Торецка позволит ВС РФ начать наступление в сторону Константиновки, которая примыкает к Славянско-Краматорской агломерации. При этом быстрых результатов ждать не стоит, так как на городские бои может уйти довольно много времени.

Купянское направление

Между Нижней Кругляковкой и Стельмаховкой в лесополосе уничтожен взводный опорный пункт ВСУ с разветвленной системой траншей и укреплений, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«По координатам ВС РФ был нанесен удар из гаубичной артиллерии, в результате чего противник понес потери и покинул демаскированные позиции», — написал он.
Здесь российские силы после подтягивания резервов и закрепления на позициях возобновили наступательные действия на выступе у Песчаного, Синьковки и Макеевки.

Прибытие истребителей F-16 на Украину

Американские истребители уже поступили на службу ВСУ. Их заметили в Одесской и Львовской областях. Пока они якобы выполняют функцию ПВО.
Эксперт рассказал, что переданные Украине истребители F-16 представляют угрозу
Эксперт рассказал, что переданные Украине истребители F-16 представляют угрозу
Реального количества F-16 на службе ВСУ никто не знает, однако небо под их использование расчищали весь последний год, пишет военный эксперт Алексей Живов.

«F-16 являются носителями широчайшего ассортимента высокоточного дальнобойного оружия, включая маломощное ядерное. Поставка этих истребителей и боеприпасов к ним указывает на наличие у ВСУ наступательных планов и является актом прямого вовлечения НАТО в украинский конфликт», — написал он в своем Telegram-канале.
Живов считает, что F-16 будут использовать для охоты за российскими бомбардировщиками и для нанесения ударов высокоточными планирующими бомбами по линии ЛБС. Кроме того, не исключено, что их используют для атаки на Крым.

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