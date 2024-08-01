ВСУ выпустили 11 натовских снарядов по Донецку и Горловке

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ВСУ в четверг несколько раз обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Об этом представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что массированный обстрел был зафиксирован с 9:00 до 13:20 мск. В этот период украинские войска выпустили по нескольким районам Донецка и Горловки 11 боеприпасов.
Ранее полковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские войска обстреляли подконтрольный им населённый пункт Петропавловка и уничтожили целую улицу.
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Анастасия Чинкова