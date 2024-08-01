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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская артиллерия нанесла удар по подконтрольному ей населенному пункту Петропавловке и уничтожила целую улицу. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, в ходе контроля ситуации на Купянском направлении был зафиксирован обстрел ВФУ из РСЗО населенного пункта Петропавловка, который находится под контролем боевиков ВСУ.
Он отметил, что ошибка наводчика маловероятна, поскольку удары наносились с временным интервалом и пристрелочными выстрелами. По словам Марочко, была уничтожена целая улица. Эксперт предположил, что таким образом украинское командование создает буферную зону на пути наступления российских военных.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В Киеве предположили, что у Зеленского раздвоение личности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«По поселку было выпущено около двух «пакетов» (порядка 70 ракет) либо с БМ-21 «Град» либо с RM-70 «Vampire», — рассказал эксперт.
Он отметил, что ошибка наводчика маловероятна, поскольку удары наносились с временным интервалом и пристрелочными выстрелами. По словам Марочко, была уничтожена целая улица. Эксперт предположил, что таким образом украинское командование создает буферную зону на пути наступления российских военных.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В Киеве предположили, что у Зеленского раздвоение личности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова